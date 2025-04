El consejo de Marc Márquez que Jorge Martín no olvidará: "Lo dijo de corazón..."

Jorge Martín está en el tramo final de su recuperación. Podría volver a competir en Qatar. Y durante estas semanas lesionado ha valorado los consejos que ha recibido tanto de Marc Márquez como de Pecco Bagnaia. Sobre todo los del piloto de Cervera, que los dijo "de corazón".

"Marc Márquez y otros pilotos, como Pecco Bagnaia, me dijeron que debía tomarme mi tiempo, que no fuera con prisas. Ese es el mejor consejo. En el caso de Marc, lo que diga sobre estos asuntos tiene mucho valor, porque estuvo lesionado durante mucho tiempo. Y lo dijo de corazón", dice el piloto de Aprilia, que está a punto de volver a la competición.

"Es de agradecer que tus oponentes se interesen por ti, porque, además, deja claro que quieren verte en la pista, jugándote con ellos las cosas importantes. Cuando ves a un colega que está sufriendo, empatizas mucho con él", señala Martín en una entrevista a 'Motorsport'.

Sobre su regreso, espera que sea el próximo fin de semana: "Confío que sea en Qatar. Pero también es verdad que, cuando vuelva, no estaré al 100%. En la situación en la que me encuentro, con una moto nueva, lo que me toca es sumar kilómetros. Lo más importante es que cuando me suba a la moto de nuevo, mi condición física me permita pilotar".

La Aprilia, de momento, está sufriendo. Aunque ha evolucionado con respecto a la pretemporada. "La he seguido muy de cerca. Hablo muy a menudo con Massimo Rivola (jefe de Aprilia) y con Fabiano Sterlacchini (el director técnico) y, aunque no esté físicamente en los circuitos, siento que estoy compitiendo", señala Jorge.

"El potencial de la RS-GP es muy bueno. Creo que Aprilia ha dado otro paso hacia adelante; ahora habrá que ver hasta qué punto puedo volver a estar luchando delante con mi formación y mi estilo", sentencia el madrileño.