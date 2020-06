Al igual que ha ocurrido en el último mes en Fórmula 1 con el baile de pilotos y los nuevos fichajes de cara a la temporada 2021 (sin que la presente haya arrancado), en MotoGP se está viviendo una similar.

De hecho, el epicentro mediático puede que resida en Honda. La marca nipona cuenta con Marc y Álex Márquez en sus filas, sin embargo el futuro inmediato del último con los de Repsol está en entredicho a pesar de contar en su haber con dos campeonatos del mundo de Moto2.

Junto a Marc podría rodar Pol Espargaró, que actualmente milita en KMT, marca con la que acaba contrato al término de la presente temporada.

El piloto afirmó en un chat oficial del campeonato que está en conversaciones con otros equipos "ya que termino contrato y soy libre para hacerlo".

"No hay nada oficial por el momento, hay dos equipos sobre la mesa y otros más alrededor, lo que es una situación ideal para mí, que soy libre para escuchar ofertas de las fábricas que buscan pilotos y estoy hablando con todos ellos, pero no sé lo que ocurrirá al final", explicó sobre la posibilidad de fichar por Honda.

Aún así, quiso ser más incisivo con el poderío que ve en los japoneses: "En los últimos años hemos visto que quien está ganando es Marc Márquez, que es una leyenda, un gran piloto, y está pilotando una Honda HRC, lo que significa que esa moto es capaz de ganar, y esa es la moto que desea la mayoría de la parrilla, lo mismo que pasa con la Ducati. Esas dos motos son las mejores en este momento".

"Claro que me gustaría ir con alguna de ellas, ¿quién no lo querría?, son las motos soñadas por todos lo pilotos de MotoGP para pelear por el título. Aunque también estoy luchando con mis emociones en KTM, son muchos años juntos y el proyecto está creciendo, tengo que analizarlo porque aún es pronto", añadió.

Por último, quiso reseñar que su edad es un factor clave para dirimir su futuro: "En todo caso no soy el chaval de 24 años que llega a un equipo con años para invertir. Ahora tengo 29, ya voy hacia los mayores, y quiero enseñar mi potencial así que es una situación un poco crítica porque no me quedan 10 años más".

Parece que el futuro de Pol puede estar muy ligado a Honda, de hecho hasta el jefe de KTM, Mike Leitner, reconoció la propuesta: "Existe una oferta de Honda a Pol. Por supuesto, trataremos de mantener a Pol con nosotros, pero sabemos muy claramente que existe otra opción para él y todo se decidirá en las próximas semanas".