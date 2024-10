La lucha entre 'Pecco' Bagnaia y Jorge Martín tiene a todo MotoGP en vilo. El de Ducati y el de Pramac están llevando la pelea por el mundial al límite más absoluto sabiendo que un error les podría dejar sin título.

El fin de semana en Motegi ha tenido de todo. La pugna entre Martín y Bagnaia es cada vez más intensa y a falta de cuatro grandes premios por disputarse, la distancia entre ambos es solo de diez puntos.

Una puesta en escena inmaculada de 'Pecco' le ha permitido recortarle a Jorge once puntos. Lo cierto es que podrían haber sido más pero una increíble remontada de Martín quedando segundo tras salir undécimo, minimizó daños.

Aleix Espargaró, piloto de Aprillia, quiso alabar en unas declaciones recogidas por 'Motosan' el espectáculo que están dando el madrileño y el turinés: "Creo que no le damos valor suficiente al nivel que tienen ahora mismo Martín y Bagnaia. No sé muy bien el porqué, no acaban de ser lo mediáticos que podían ser Marc (Márquez) y Valentino (Rossi)".

A pesar de la gran lucha que proponen sobre la pista, Espargaró no entiende porque la rivalidad no Martín-Bagnaia tiene menos tirón que la rivalidad Márquez-Rossi.

Sin embargo cree que el nivel de los dos aspirantes al título es soberbio: "Creo que ahora mismo el nivel de Jorge y Pecco técnicamente en pista es una pasada, es para ver las carreras, estudiarlas y analizarlas. Me miraba la Sprint e incluso Pecco que no iba súper cómodo, ver las líneas que hace, es una pasada"