Ahora sí que Marc Márquez no lucha con las mismas armas. Su Gresini, la Ducati de 2023, ha perdido un importante componente del motor que le ha restado muchísimo rendimiento este fin de semana en el Gran Premio de Japón. Un componente que sí tenía en Indonesia.

'Mundo Deportivo' ha desvelado que después de la rotura de motor de la moto de Marc en Mandalika, Ducati ha decidido quitar ese componente del motor de la moto.

Ninguna Ducati de 2023 lo ha tenido en Japón y los pilotos, claro, han protestado: "Cierto que es un gran cambio con respecto a Mandalika, es decir, con respecto a la moto de hace siete días. El cambio afecta mucho a mi pilotaje, sí, pero no tiene sentido lamentarse... no queda otra que adaptarse a lo que hay".

También Marco Bezzechi, piloto del VR46: "Ahora es todo de nuevo peor, hace que las cosas para mí sean más difíciles. Cuando hay poco grip las cosas van un poco mejor, pero cuando el asfalto tiene buena adherencia como aquí en Motegi la moto no se para, no gira… En fin no hace nada de lo que la moto me gustaría que hiciese".

"Es lo único que mejoraba las sensaciones que teníamos...", lamenta el italiano.

Y Gigi Dall'Igna, jefe de ingenieros de Ducati, ha dicho que era una pieza que todos en el paddock de MotoGP conocían: "No es nada secreto. Ducati podría haberlo ocultado, pero no han querido...".

"Es una pieza que se puede ver sin problemas en la moto... sólo hace falta saber dónde mirar", dice para cerrar.