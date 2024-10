El mundial de MotoGP vuelve a estar que arde. Tras lo sucedido en el Gran Premio de Japón, 'Pecco' Bagnaia le mete presión a Jorge Martín y acorta su distancia en la clasificación en tan solo diez puntos. Todo cuando quedan cuatro grandes premios que disputarse.

Marc Márquez sigue muy de cerca esa pelea, tanto sobre el asfalto como en el 'paddock'. El piloto de Gresini ha querido analizar la lucha por el mundial: "Cuando te estás jugando el campeonato, sacas lo mejor de ti, y ellos se están jugando el campeonato y sacan lo mejor de sí e incrementan un punto la intensidad de la categoría".

"Yo creo que, si siguen a este ritmo, Pecco o Martín volverán a fallar. O yo, que ya he fallado una vez. Hablando en clave de título, a ese ritmo es difícil aguantar sin cometer un error en todas las carreras", reconoció Marc en unas declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

Márquez también ha hablado de su lucha particular con Bastianini. En la 'sprint', el italiano se impuso y consiguió el podio, pero en la carrera ha sido al revés: "La única diferencia es lo que dije ayer, que he empezado la batalla por delante y quien empieza la batalla por delante en el actual MotoGP tiene las de ganar porque al de detrás se le calienta el neumático".

"Hoy he tenido la suerte de que en las primeras vueltas he podido adelantar a varios pilotos, colocarme en la tercera posición e intentar no despegarme mucho de los primeros. Cuando intentaba lanzar otro ataque para ver si recuperaba tiempo, he cometido un error. Por suerte sólo me he ido largo, pero esa tercera posición se ha visto que la diferencia con el quinto ha sido de 17 segundos, que es un mundo, así que estoy contento y satisfecho por luchar una vez más con los otros gallos de la categoría", concluye Marc.