Pedrosa habla del "problema" de Bagnaia con Marc Márquez en Ducati: "Lo psicológico y lo mediático..."

No está en la pelea

Pecco Bagnaia no se encuentra. Desde que Marc Márquez llegara a Ducati él es el líder del equipo. Es el hombre a batir y gran favorito al título. Muchos en MotoGP opinan qué le está ocurriendo al italiano, que es bicampeón de la competición y se está viendo superado por Marc en todos los sentidos.

Dani Pedrosa, una de las mayores leyendas de la categoría, cree que lo "psicológico" y lo "mediático" son dos factores que le están perjudicando. Lo explica en 'DAZN'.

"Hay dos puntos: el psicológico y el mediático. Todo lo que conlleva el hecho de que Ducati le elija, de que Ducati quiera tener, digamos, un poco ese estilo en el garaje donde tienes a los dos gallos al mismo tiempo", dice el actual piloto probador de la escudería KTM.

"Pecco ahí se encuentra en una situación incómoda, donde piensa, '¿por qué tengo yo que estar ahora aquí con Marc?'. Creo que eso no es fácil de digerir. Pero cuando además luego se pone en realidad la situación, Marc empieza a hacer vueltas rápidas, poles, victorias... pasas a la siguiente zona, que es, '¿cómo lo hace o por qué lo hace y por qué a mí no me sale?'. Y entonces, a lo mejor, pues sí que ahí un poco los ojos se te van y quieres entender un poco cómo va la situación con Marc, cómo es capaz de hacer esas cosas", explica Pedrosa.

Cree que simplemente Bagnaia está sufriendo porque Ducati eligió a un gran campeón como es Marc: "Pienso que Pecco está sufriendo más por esa decisión de Ducati por tener a Marc en el box".

También apunta que el italiano es uno de esos pilotos que necesitan tener todo bajo control, conocer cada punto de la moto: "Pecco tiene un estilo que necesita tener la moto adecuadamente como a él le gusta. Y si se la cambias, a lo mejor ya no es tan rápido o le cuesta más hacer los tiempos".