La divertida conversación entre Aldeguer y Marc Márquez: "Pensaba que no te tocaba, pero..."

Fermín Aldeguer y Marc Márquez se tocaron hasta dos veces en Le Mans. Una de ellas al finalizar la carrera al sprint y otra en la carrera del domingo en plena lucha. Y después bromearon sobre lo ocurrido en una conversación inédita.

"Te he dado por detrás en la siete para devolverte la de ayer", reía Marc. "He dicho 'estoy aquí'", decía.

"He notado como si fuera un afilador y he dicho espero que no se haya caído", respondía el de Gresini.