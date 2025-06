Otro domingo de "tristeza" para Pedro Acosta: "Acabar a 20 segundos..."

A pesar de la supuesta crisis que se decía que estaba atravesando el equipo Ducati, siguen arrasando en el mundial de MotoGP. En Mugello abarrotaron el podio: una Ducati oficial (Marc Márquez), una Gresini (Alex Márquez) y una VR46 (Fabio Di Giannantonio). El resto de marcas siguen lejos. Aprilia se soma, las japonesas sufren... y KTM depende del piloto al que se le pregunte.

Maverick Viñales está contento y quiere que le den las riendas del proyecto para llegar a las Ducati. Y, mientras, Pedro Acosta pide mejoras y se muestra "triste". No se ponen de acuerdo en la fábrica austriaca.

Esto dijo el murciano tras terminar octavo en la carrera y por los suelos en la sprint del sábado: "Es triste acabar a veinte segundos del primero".

Ahora mismo ve imposible acercarse a las motos Ducati. Sobre todo a los hermanos Márquez, Marc y Alex, y a Pecco Bagnaia. "Ducati está un paso o dos... o tres por encima del resto. Eso está claro y es algo indiscutible", señaló el piloto de Murcia, que sigue muy abajo en el campeonato.

"Ha sido un domingo complicado para mí, está claro... Quizá no ha sido la elección del neumático correcto (el duro delantero), pero cuando hacía sol por algún motivo funcionaba bien. Con tres nubes en el circuito ya me he ido para atrás... de golpe", explicó Pedro ante los medios.

Asume que esa es "su realidad" y que muchas cosas tendrán que pasar para cambiarla: "Esta es la realidad... estamos lejos".

La primera KTM, pero...

Mirando la clasificación del mundial de MotoGP, Acosta es la primera KTM. Camina octavo con 84 puntos. Por delante de Maverick, de Brad Binder y de un Enea Bastianini que está completamente descolgado.

En el campeonato del mundo por equipos, la moto austriaca está por delante de la Aprilia (la ausencia del campeón Jorge Martín les está condenando) y de las Yamaha. Honda está cuatro puntos por encima: 124 a 120.