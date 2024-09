Durante la rueda de prensa previa al segundo 'round' en Misano, las críticas vertidas por Valentino Rossi hacia Marc Márquez en estas dos semanas de parón han sido un tema muy recurrente.

El octocampeón del mundo se pronunció al respecto y como no podía ser de otra forma, a Pecco Bagnaia, de la academia del 'Doctor', también le preguntaron.

El vigente campeón, consciente de sus raíces pero también de que tendrá al de Cervera como compañero en 2025, no ha querido meterse en líos y ha huido de responder.

"Sinceramente, yo me mantengo fuera de esta situación. Yo no pilotaba en MotoGP en aquellos años, y quiero quedarme fuera de estas cuestiones, porque son algo que verdaderamente a mí no me incumben", ha señalado.

Eso sí, Bagnaia ha condenado la pitada que sufrió Marc Márquez tras ganar hace dos semanas en su 'casa', Misano.

"Pitar es una clara demostración de poco respeto. No me gustó ni en Mugello ni me ha gustado aquí. No me gustó en Barcelona, cuando gané yo", señaló al respecto.