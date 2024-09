Por enésima vez, Valentino Rossi ha vuelto a avivar la polémica acaecida hace nueve años con Marc Márquez después de que el italiano tirara al ilerdense en Sepang, le sancionaran con salir último en Valencia y no pudiera sobrepasarle en Cheste para arrebatarle la corona a Jorge Lorenzo.

Analizando lo ocurrido en aquel difícil 2015, Danilo Petrucci, expiloto de MotoGP, ha asumido que será una polémica que durará para siempre.

"Pensé que terminaría. Pero hoy me doy cuenta de que no, lo que pasó entre Valentino y Marc en 2015 no acabará nunca", ha señalado el ahora corredor de SBK a 'MowMag'.

De hecho, el primer piloto en la historia en conseguir una victoria en MotoGP y una etapa del Rally Dakar asegura que no se saben todos los detalles de lo que ocurrió.

"Sólo ellos dos saben lo que realmente pasó, lo que pasó antes, lo que se dijeron o no se dijeron a lo largo de una temporada entera", ha explicado.

"Habréis visto que cada vez que uno de los dos habla de ello se añade una pieza que todos, incluidos los que estábamos en el mismo paddock, desconocíamos. Cada uno de los dos está completamente convencido de que tiene razón", ha zanjado Petrucci.