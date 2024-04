Pedro Acosta fue segundo en el Gran Premio de las Américas. Una actuación increíble, incluso liderando la carrera durante algunas vueltas. Y sigue tirando abajo récords... aunque el más importante está por llegar: el del ganador más joven de MotoGP de la historia.

"Ojalá que vengan más así, porque está siendo bonito", dijo un sonriente Acosta después de la carrera del domingo en Austin.

"Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una carrera: adelantar tantísimo, la moto iba súper bien. En el 'warm up' ha sido la primera vez que hemos probado el medio y la moto iba súper bien... cómo ha sido la carrera, que he podido adelantar, he podido ir delante, que la salida ha sido muy buena, que ya ayer estuvo bastante bien", comentó el piloto de GasGas.

"Nos ha faltado un poquito y es verdad que yo sé que a final de la carrera he pecado, quizá, de un poco el lado derecho del neumático, más que del izquierdo, pero ha ido mejor que ayer, me lo he tomado con mucha más calma. Al final, quizá en el sprint no era el día de ir siempre al cien por cien y fue lo que me pasó, que me pasó Jorge (Martín) y ya me fui para atrás con los neumáticos. Pero creo que hemos pegado un gran salto de ayer a hoy", detalla el murciano.

Pedrosa en Jerez

En el Gran Premio de Jerez del fin de semana del 28 de abril estará Dani Pedrosa en Jerez. Será con KTM. Y Acosta cree que el equipo todavía tiene mucho que aprender y Pedrosa será fundamental: "Nos queda mucho por aprender. Las carreras del sábado nos las estamos tomando para ver un poco cómo van a ser las del domingo".

"La de ayer nos ha ayudado a ver que con el blando no llegábamos, porque en la simulación de carrera nos salía un 140 por cien de desgaste, entonces era correr con el medio o no correr. Pol y Dani están dejando la moto que casi no se mueve, a ver si puedo afinarla yo también", sentencia el murciano.