MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Argentina de motociclismo

MotoGP ha desvelado la asistencia al GP de Argentina. Más de 200.000 espectadores. Tremendo.

We have record attendance for Termas de Rio Hondo! 🎉

208,979 fans have come to enjoy the #ArgentinaGP 🇦🇷 this weekend.

THANK YOU ALL! - GRACIAS ❤️

Enjoy the show! pic.twitter.com/Ea8CmgipSh