El milagro de Robert Kubica: sufrió 42 fracturas en su accidente de Rally

El 6 de febrero de 2011 fue la fecha en la que le cambió la vida a Robert Kubica. Un accidente que le provocó al polaco 42 fracturas y llegando al hospital con solo un litro y medio de sangre.

El piloto polaco ha relatado en una entrevista en el podcast 'Gurulandia' cómo llegó a está situación: "Estaba en Valencia para los test de pretemporada y me ofrecieron correr con el coche de Rally de Renault. Inicialmente acepté, pero les llamé para decirles que se olvidaran, pero me respondieron que Pirelli ya estaba trayendo los neumáticos y la carretera estaba cortada para el test. Estaba seguro que si me podía adaptar al estilo de pilotaje, sin duda, me beneficiaría".

Roberto Kubica tenía 26 años y era uno de los pilotos más brillantes y prometedores, pero el accidente le cambió su vida. "Recuerdo poco de lo que pasó porque estuve en coma un buen tiempo. Llegué al hospital con un litro y medio de sangre, cuando un cuerpo humano tiene unos seis o siete. La parte derecha de mi cuerpo estaba destrozada. Tuve 42 fracturas y desde mi pie a mi codo, estaba roto", relataba.

En ese momento, el piloto polaco de automovilismo recapituló cómo vivió los meses posteriores al accidente: "Soy humano, durante seis o siete meses perdí la sensibilidad y no me movía. Intentaba mover mi dedo, pero podía hacerlo y era una sensación que sólo los que lo han experimentado pueden entender. El día que lo logré, sentí una tremenda felicidad".

La diferencia entre un coche de rallies y un F1

Además ha destacado la diferencia de pilotar un coche de rallies a un F1. "Si empieza a llover y tienes los neumáticos lisos, la sensación que te da el Rally no tiene precio. Cuando empezaba a llover en Fórmula 1, inmediatamente sacan la bandera roja, mientras que en el Rally de Montecarlo si vas con los neumáticos lisos y empieza a nevar tienes que gestionarlo por tu cuenta y acabar la etapa", ha zanjado.