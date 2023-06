Marc Márquez no estuvo en el Gran Premio de Países Bajos después de que los médicos le declararan "no apto" para correr por su fractura en la costilla, que se produjo durante una de las caídas en los entrenamientos del sábado. Y el ocho veces campeón del mundo volvió a dejar varios mensajes para Honda.

"Todos los pilotos Honda estamos lesionados y está claro que si estás en este proyecto tienes que afrontar las carreras de un modo diferente...", dijo el de Cervera, que remarcó que nadie en la marca puede pensar ahora en ganar: "Ahora no está listo para ganar e incluso ni para acabar entre los diez primeros, tienes que asumir demasiados riesgos".

"Es un asunto delicado que no tiene que decidir un piloto, evidentemente me preocupo por el proyecto y he tenido reuniones hablando de esto, como la que hice en Austria el año pasado, pero el piloto lo valora con reacción, con piezas a probar", insistió Marc.

"Una de las cosas que siempre me han enseñado es a no tomar decisiones ni decir cosas en caliente, necesito estas vacaciones, necesito estar en casa tranquilo, pensar, reflexionar y en Silverstone volver a subir a la moto y ver si cambia o no la situación", ha expresado el español.

Eso sí, Márquez ha dejado claro que está comprometido con Honda: "Mi trabajo dentro del equipo es intentar seguir trabajando para aportar la máxima información y de esta manera sacar el máximo de cada situación".

"Este año llegué a Portimao en una de mis mejores pretemporadas, una de las más estables que había tenido en todos los aspectos, y es ahí cuando me sentía tan fuerte e intentaba obviar esa realidad y luchar contra un muro. Y es lo que hice. Necesito parar, rehacerme físicamente, también mentalmente, porque estoy en uno de los peores momentos de mi carrera deportiva", dijo Marc.