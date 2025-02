El médico de MotoGP apaga las ilusiones de Jorge Martín: "Argentina tampoco, y veremos..."

Con todo listo para el arranque de la temporada 2025 de MotoGP, sigue siendo una incógnita el regreso de Jorge Martín a las pitas. La recaída de la lesión sufrida en los test de Sepang impide el estreno del madrileño con la marca Aprilia y del Gran Premio de Tailandia.

El director médico del campeonato del mundo de la competición, Ángel Charte, ha diagnosticado la lesión del campeón. El deseo de 'Martinator' de retornar para la segunda cita de la temporada en el Gran Premio de la RepúblicaArgentina no va a ser posible, tal y como ha declarado la voz médica autorizada.

"Lo que más puede preocupar es que consolide el escafoides. Hablamos con él, tanto el doctor Mir como yo y decidimos que Tailandia no era posible y Argentina tampoco y veremos qué es lo que pasa en Austin" ha explicado Charte para el medio 'DAZN'.

El médico español ha valorado la dificultad de la lesión del piloto de San Sebastián de los Reyes: "Es un asunto que hay que ver poco a poco, la recuperación no es rápida, es una recuperación lenta, porque si no cicatriza bien y no hace buen callo la fractura puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo".

"Haremos una prueba, seguramente, antes de ir a Texas, y veremos lo que hay", ha sentenciado Charte. Jorge Martín deberá armarse de paciencia para poder volver a las pistas. La defensa del título mundial ha comenzado de la peor forma posible.