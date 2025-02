La reflexión de Jorge Martín tras pasar por quirófano: "Los golpes siempre son duros, pero este..."

Jorge Martín no estará en el inicio del mundial de MotoGP. Sufrió un nuevo accidente entrenando y ha tenido que volver a pasar por el quirófano. Se estima que estará de baja al menos ocho semanas, por lo que podría perderse incluso las primeras cuatro carreras del calendario.

En sus redes sociales ha dejado una reflexión sobre los "golpes duros" de la vida: "Los golpes siempre son duros, pero cuando llegan seguidos, el impacto se multiplica. Esta vez han sido especialmente fuertes, tanto física como mentalmente, y han hecho que, por primera vez en mi vida, me pierda la carrera inaugural de la temporada".

"El año no empieza como me gustaría. El lunes, mientras entrenaba por primera vez después de la caída en Sepang para llegar en la mejor condición posible a Tailandia, sufrí un highside que me provocó cuatro nuevas fracturas, además de las tres que ya arrastraba de hace dos semanas", dice el campeón del mundo con el equipo Pramac.

Tiene claro que recuperarse es su prioridad: "Si algo tengo claro es que los golpes pueden superarse. No sé si esto me hará más fuerte, pero sí sé que voy a salir adelante, como siempre lo he hecho. Ahora mi único objetivo es recuperarme al 100% para volver a competir y disfrutar de mi pasión, que son las motos. Porque carreras hay muchas, pero mano solo hay una".

Y por último lanza un mensaje de agradecimiento al equipo Aprilia: "Gracias a Aprilia por apoyarme en todo momento, a mi familia, a toda mi afición y a todas las personas que me animáis cada día. De corazón".