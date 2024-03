Apenas llevamos una carrera de la temporada 2024 de MotoGP pero muchos rumores ya apuntan a que Marc Márquez podría recalar en el equipo oficial de Ducati en 2025.

Desde el equipo italiano no descartan esta posibilidad e incluso Enea Bastianini, piloto que saldría damnificado por el fichaje del ilerdense, reconoce que este año estará en la lucha por el Mundial.

Sobre esta posibilidad le han preguntado a Marc en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Portugal, y el de Cervera ha sido claro.

"Es algo muy diferente al pasado. No tengo prisa, quiero concentrarme en mí mismo. Si voy rápido, tendré más opciones de lograr un buen asiento", ha expresado, reconociendo que la pelota está en su tejado.

"Voy a tratar de dar mi cien por cien. En el deporte, lo importante es el presente, no el pasado. Ahora hay dos o tres más rápidos que yo", ha añadido.

Sobre tener la Ducati de 2023 y no la de 2024 como Bagnaia o Jorge Martín, Márquez considera que no es algo del todo negativo.

"Yo tengo lo que tengo y me siento mejor que el año pasado. La 2024 será mejor en algunos puntos, pero con la 2023 tenemos la experiencia del año pasado. Aún no he sacado todo el potencial de ella", ha zanjado.