La caída de Marc Márquez en el Gran Premio de Indonesia está teniendo consecuencias más graves de las previstas. "El piloto del equipo Repsol Honda vive otro episodio de diplopía", han confirmado desde su propio a través de un comunicado oficial, asegurando que el piloto español ha recaído en sus problemas de visión doble.

"Marc Márquez fue declarado no apto para el Gran Premio de Indonesia disputado en el circuito de Mandalika tras sufrir un golpe en la curva 7 durante el Warm Up previo a la carrera", continúa.

"El equipo médico de MotoGP confirmó que Márquez sufrió una conmoción cerebral y varios traumatismos menores antes de ser trasladado al hospital de Mataram, la capital de la isla de Lombok, donde se le realizó un reconocimiento médico más exhaustivo y un TAC en el que se descartaron lesiones mayores. Por precaución, el equipo médico de MotoGP junto con el Repsol Honda Team decidieron conjuntamente que Marc Márquez no participaría en la carrera de Indonesia", prosigue.

Durante el viaje de regreso a España fue cuando Marc Márquez "comenzó a experimentar molestias en la visión y a su llegada a Barcelona el lunes, acudió de urgencia al Hospital Clínic de Barcelona con su oftalmólogo de confianza, el Dr. Sánchez Dalmau, quien tras una exploración confirmó una recaída en la diplopía que sufrió el piloto el pasado mes de noviembre".

El propio Doctor Sánchez Dalmau ha explicado públicamente la situación de Márquez: "La evaluación neuro oftalmológica realizada este lunes a Marc Márquez tras el traumatismo craneoencefálico provocado en el Gran Premio de Indonesia, muestra un nuevo episodio de diplopía provocado por una recidiva de la parálisis del cuarto nervio derecho, con menor afectación que la que se produjo en la lesión en noviembre de 2021".

"Tras este examen, inicialmente se decidió seguir un tratamiento conservador con pruebas médicas periódicas. La semana que viene, Marc Márquez se someterá a una nueva revisión para evaluar la evolución de la lesión y pronosticar el tiempo estimado de recuperación para volver a la competición", añadió.

No obstante, se ha querido descartar totalmente otras posibles lesiones provocadas por la caída. "El piloto español ha visitado esta mañana a su equipo médico, encabezado por el Dr. Samuel Antuña, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde Márquez ha sido sometido a una revisión médica general para evaluar todas las contusiones provocadas por la caída y una resonancia magnética cerebral. Esto ha reconfirmado que no sufrió ninguna otra lesión", concluye el comunicado de Repsol Honda.

