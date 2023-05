Marc Márquez ya está en Le Mans para afrontar su segunda carrera este curso, la quinta de la temporada.

El heptacampeón del mundo volverá a acaparar todos los focos de la parrilla, sobre todo por lo sucedido en el Gran Premio de Portugal.

En el país vecino, Marc no hizo precisamente amigos. Su fatídico choque donde se llevó por delante a Jorge Martín y Miguel Oliveira provocó duras críticas de su compatriota.

"No es la primera vez que Márquez me tira, y eso de pedir perdón al piloto y al público no funciona", dijo.

"Que tenga cuidado, porque a mí me ha arruinado ya dos carreras y yo a él ninguna..", añadió.

Por si fuera poco, Aleix Espargaró también fue muy duro siguiendo la línea: "Podría haberle explotado la rodilla a Oliveira y que no volviera a correr".

El equipo de Ducati aprovechó una lluvia de críticas entre expertos y la sanción de la famosa doble 'long lap'.

Sin embargo, Oliveira aceptó las posteriores disculpas de Marc: "Nadie provoca un accidente a propósito", asumió.

Ante todo, el equipo de Repsol Honda exculpó a Marc porque "no pudo evitar el choque" teniendo en cuenta que "la moto salió disparada".

Por ello, Marc ha dado el paso y ha dado muestras de lo que ha sufrido en silencio desde el 26 de marzo.

Marc Márquez se defiende

"Es lo fácil, cebarse con alguien cuando está abajo. Es ahí donde uno tiene que aceptarlo, tiene que estar callado y seguir trabajando", dijo.

"Tampoco me importa mucho porque en toda mi carrera deportiva las he vivido de todos los colores", concretó.

El de Cervera ha tirado del pasado para comparar lo que él hizo cuando fue el damnificado en una caída. Tuvo una actitud bies distinta a la que tuvo la parrilla con él.

"Esto lo aprendí en Moto2, recuerdo que en una carrera, Jules Cluzel me tira a mí, en Jerez. Llegué caliente al box y me dijeron: 'Oye, esto puede pasarte a tí, en la siguiente carrera'. No dije nada en prensa, me quedé callado. Y en la siguiente, yo tiré a Redding", explicó.

"Esto puede pasar, son carreras. Nadie se quiere caer, nadie quiere lesionarse, todos vamos al límite y a veces se cometen errores inesperados", concretó.

"A veces te caes solo y a veces vamos tan cerca que te llevas a alguien. En estas primeras carreras, ha pasado de todo, hubo diferentes situaciones, pero ninguna intencionada. Luego, el resultado es el que es, pero le puede pasar a cualquiera", concluyó.

Después de todo, Marc Márquez quiere olvidar lo ocurrido y ya piensa en dar exhibiciones como la pole en Portimao y el podio en la 'Sprint Race'.