Marc Márquez ha logrado la pole del GP de Portugal. Sí, cuando pocos daban mucho por él, con una Honda que no es que destacase para bien en los test, el catalán, el gran campeón, ha conquistado el mejor crono en la primera prueba del año 2023. Tal ha sido su milagro, su proeza, que ni él entiende qué es lo que ha pasado.

Porque además de ser el mejor de esta temporada lo es de todas las demás en lo que a Portugal se refiere. Porque el crono marcado por Márquez, uno de 1:37.226, hacen que además de la pole tenga el mejor registro jamás marcado en este asfalto.

Así ha pasado, que al atender a 'DAZN' no sabía ni cómo había hecho lo que hizo: "No sé ni cómo lo he logrado... he tenido que hacer malabarismos".

"Si tienes una habilidad hay que aprovecharla, aunque sé que no es la manera más bonita de conseguirlo", dijo en relación a cómo siguió la rueda de Bastianini para lograr su registro.

Eso sí, ha rebajado el exceso de optimismo: "No creo que sea nuestra posición real. Hay dos carreras, así que algo tenemos ganado".

Parecía una utopía que Márquez, después de los Libres y de los test de pretemporada, estuviera entre los mejores al comienzo del Mundial... pero así ha sido. Así es. Ahora, a la 'sprint race' y a la carrera del domingo.