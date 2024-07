En pleno parón de MotoGP hasta que la acción vuelva a la categoría reina en agosto, Marc Márquez ha concedido una entrevista a 'Speedweek' en la que ha tratado varios aspectos interesantes.

Entre ellos, su retirada. El ilerdense acaba de firmar dos años con el equipo oficial de Ducati por lo que, mínimo, seguirá pilotando hasta el término de la temporada 2026.

Eso sí, su idea no es colgar el casco en ese momento: "Nunca se sabe, pero no deseo que lo sea. Quiero quedarme más que estos dos años. Incluso dos años después".

Tras el durísimo accidente de Jerez 2020 y las consecuencias que trajo, Marc asegura haber adoptado una nueva visión de la competición.

"El enfoque es completamente diferente. Ahora entiendo que lo normal no es ser el número uno. Lo normal es ser segundo, tercero, cuarto, quinto, o sexto", ha explicado.

"El que gana es 'el especial'. Intentaremos volver a ser ese 'special one' en el futuro, pero tenemos que esperar nuestro momento", ha añadido.

Por el momento, no quiere aventurarse a marcar fecha de retirada: "Cuando llegas a la cima, tienes que esforzarte cada vez más para que la bajada sea un poco más suave. Si lo consigues, tienes una carrera más larga por delante. No sé si este descenso ya ha empezado para mí o si me llevará otro año o quizá dos o tres. Lo sabremos dentro de unos cinco años".