Durante el Gran Premio de Alemania, en una entrevista en 'DAZN', Dani Pedrosa y Marc Márquez mantuvieron una interesante conversación en la que el expiloto le preguntó al octocampeón por un detalle de la Ducati que, casi llegado el ecuador de la temporada, le sigue lastrando.

"En las últimas carreras he ido viendo que eres capaz de adelantar pilotos en la frenada, sobre todo entrando en ese último momento en el ápice de la curva, pero al final, en comparación con la Honda, se ve como que no consigues parar la moto como te gustaría en la última parte de la curva, y siempre acabas alargando un poco (la trazada) y dejando ese hueco para que te vuelvan a colar la moto en la salida...", explicó Pedrosa.

Marc, sincero, reconoció el problema en la frenada: "Sí, es uno de los puntos que va relacionado también con la vuelta rápida".

El de Cervera explicó los motivos: "Justo en ese punto hay un ligero empuje de la rueda trasera a la delantera, donde la Ducati tiene mucho grip, y he estado en toda mi carrera deportiva acostumbrado a que ahí justo en ese punto es donde teníamos menos grip y la podías parar derrapando".

"Con la Ducati intentando eso me he caído varias veces de la parte delantera, y es lo que me está costando en el giro en vuelta rápida con neumáticos nuevos, ese empuje delantero, y cuando adelanto a otros pilotos voy con un extra de precaución en esa última parte, y si tengo que alargar un poco la trazada, lo hago", zanjó Marc.