Es la gran pregunta en MotoGP: ¿Quién será el compañero de Pecco Bagnaia la temporada que viene en Ducati? Los candidatos son Jorge Martín, de Pramac, y Marc Márquez, de Gresini.

Y ante el micrófono de Atresmedia Marc ha dejado una pregunta para el que es su rival por ese puesto: "¿Jorge, Ducati te ha dicho algo a ti?".

Y así ha respondido Martín entre risas: "No, no me ha dicho nada. Estamos ahí a 'pachas'".

