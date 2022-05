No está siendo una temporada nada fácil para Marc Márquez. A pesar de superar varios episodios de diplopía (visión doble) sufridos por fuertes caídas, el de Cervera intenta dar su mejor versión, pero se encuentra alejado del rendimiento de los primeros de la parrilla.

"Ya sabía que iba a tener problemas aquí en Le Mans. Terminé sexto, pero sin las caídas de Suzuki habría terminado noveno, lejos de los líderes. Cuando me levanté esta mañana no me sentía muy bien. Estaba enfermo, con un resfriado, pero no habría cambiado mucho, no busco excusas", explicó el catalán en rueda de prensa.

Para él, terminar a 15 segundos de la cabeza de carrera son "demasiados". "Soy el primero que dice que necesitamos algo. Hay equipo, moto, ingenieros... y dentro del box se nos están acabando las ideas. Falta que vaya llegando material y que la moto vaya evolucionando", comenta. Además, afirma no cesar en los intentos de mejorar su estilo de pilotaje, al igual que Honda, que está "intentando encontrar la solución".

Y Márquez no termina de encontrar un buen 'feeling' con su Honda. Hoy, antes de la carrera, intentó una salida y estuvo muy cerca de caerse. A los pocos metros su moto comenzó a temblar y, aunque pudo controlar el zigzagueo de su moto, se llevó la mano a su hombro derecho y realizó un pequeño calentamiento, lo que demuestra que aún se encuentra mermado físicamente.

"Tenemos que entender muchas cosas de la moto y de mi estilo de pilotaje, ya que ahora no conduzco como me gusta. Tenemos que dar un paso adelante, pero también tengo que hacerlo porque no estoy pilotando bien", comentó el octacampeón del mundo de motociclismo, insatisfecho con el resultado en el GP de Francia debido a que la estrategia marcaba "arriesgar en las primeras vueltas" y mantenerse en las primeros puestos.

"Seguro que nos llegará nuestro momento", indicó, optimista, después de una accidentada carrera donde Joan Mir, Álex Rins, Jorge Martín y Raúl Fernández terminaron en el suelo. El mejor español fue Aleix Espargaró, que finalizó en tercera posición.