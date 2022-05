Suzuki ha anunciado que dejará de correr en MotoGP a partir de la temporada que viene. Y Álex Rins, uno de sus dos pilotos, ha reaccionado este jueves en la previa del Gran Premio de Francia. Lo ha hecho desvelando que lo pasó realmente mal al enterarse.

En declaraciones a 'DAZN', Rins ha contado cómo fue ese momento: "Fue un momento súper duro, no nos vamos a engañar. Cuando me lo dijeron me derrumbé, me puse a llorar".

"Sabemos que el año que viene no estaremos aquí con la Suzuki y en el resto de los circuitos tampoco. Queda disfrutarlo, queda hacerlo bien. Estamos veinte puntos por detrás del líder, así que yo creo que la moto de este año es la mejor Suzuki de todos los años y toca aprovecharlo", dijo el piloto español.

Por otro lado Rins no se ha cortado a la hora de criticar la manera de proceder de su todavía equipo: "No lo han hecho muy bien. Sacar el comunicado tan tarde, nosotros hemos tenido que lidiar con muchas preguntas que, al final, no podíamos hablar. Nos han dado las mismas explicaciones que el comunicado".

El ambiente en el equipo es desolador: "Ayer cuando llegué al circuito estaban todos full de ánimos, dándome su 'power' y al final es como lo tenemos que coger. Una de dos, o nos derrumbamos, que no va conmigo, o salimos más fuertes de esta".

Su futuro, y el de Joan Mir, es ahora una incógnita. Asegura Rins que no tiene nada firmado: "Antes de que pasara esto no tenía nada cerrado sobre mi futuro. Teníamos hablado con Suzuki sobre continuar y todo igual, pero no tenemos nada, de momento, para el año que viene".

Mir: "Un batacazo"

Mir ha calificado la decisión de "muy fuerte": "Es muy fuerte y, además, hablamos de un equipo modélico. Si empiezas este proyecto en 2015 y ves que cada año estás ahí, pero que no acabas de llegar… pero es que no es el caso pues fuimos campeones hace dos años y estamos en disposición de luchar por el Mundial cada año...".

"No lo entiendo, no, no...", negaba el español: "Para tomar esta decisión ha tenido que pasar algo gordo, porque no es una decisión que se tome porque no haya resultados".