Marc Márquez, más favorito para ganar el Mundial: Jorge Martín se baja de la lucha

Jorge Martínsigue en proceso de recuperación tras lesionarse en la pretemporada de MotoGP. El vigente campeón aún no ha debutado en este 2025. Sin plazos para su vuelta, ha comentado sobre la posibilidad de estar en el GP Qatar, pero sin asegurarlo: "Intentaré estar allí, pero sin ninguna presión, solo volveré cuando se vaya el dolor".

El piloto de Aprilia ha visitado a su equipo en el GP de las Américas donde ha descartado que pueda competir por este campeonato: "Mi objetivo nunca ha sido ganar el Mundial este año". Un rival menos, para el que es el actual líder de la clasificación, Marc Márquez, cada vez más favorito.

"Personalmente me tomo esta temporada de transición, para adaptarme a la Aprilia, para prepararme para el año que viene y tratar de hacer historia con esta moto", ha explicado el piloto español que es consciente que el cambio de fábrica y la lesión han provocado que vea las posiciones de inalcanzables. Con un Marc Márquez intratable, líder en solitario.

Sin ninguna presión en volver a subirse a la moto, el de San Sebastián de los Reyes es cauto con su recuperación. "No tengo ninguna presión, no debo demostrar nada, volveré con tranquilidad cuando esté completamente recuperado, cuando ya no me duela la mano", ha asegurado.

Una lesión que le ha provocado estar alejado de las pistas más tiempo del que es habitual para los pilotos de MotoGP. "Me hice mucho daño y aunque estamos acostumbrados a rompernos huesos, a estar lesionados, a recuperarnos... esta vez estoy tardando más de lo habitual en regresar a la competición", ha explicado sobre su lesión.

El rival de Márquez: Bagnaia

El campeón mundial ha elogiado al líder actual por el gran arranque de temporada. "Creo que, a nivel mental, Marc es muy fuerte y más empezando ganando las cuatro primeras carreras, pero aún quedan veinte grandes premios, es un campeonato muy largo", ha manifestado sobre el nivel mostrado el ilerdense en este inicio.

Sin embargo, Jorge Martín si ha considera rival a Pecco Bagnaia para competir por título al seis veces campeón mundial de MotoGP, pese a no estar en su mejor momento.

"Los dos poseen un talento tremendo. Marc, tal vez, es más impetuoso, es rápido en todas las pistas, en cualquier condición. Pero Pecco, cuando lo tiene todo en su sitio y en orden, está al nivel de Marc", ha elogiado.