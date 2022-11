Marc Márquez ha tenido la primera toma de contacto con la moto de 2023... y no está nada contento. Al finalizar los test de Valencia ha lanzado una importante advertencia a Repsol Honda. Con lo que tienen en estos momentos no les da para volver a reinar.

Ha sido muy claro el ocho veces campeón de motociclismo: "Ha sido un poco... no lo esperado, porque siempre esperas más, pero ya me dijeron que tendrían que dar un paso más ya para Malasia, en febrero, pero uno no vale. Tienen que dar dos".

"Siempre quieres más y más. No puedo decir que estoy decepcionado porque Honda está trabajando, lo están intentando y han traído una nueva moto, pero necesitamos más si queremos luchar por el Mundial. Con lo que tenemos aquí no lucharemos por el Mundial", ha comentado el de Cervera.

Honda sí ha dado un paso adelante en algunos aspectos, pero Márquez remarca que en otros están detrás: "En uno de los problemas sí vamos en la dirección adecuada, pero como esperábamos, mejoramos en un área y perdemos en otro. Es un equilibrio".

La dirección, por ejemplo, es "similar" a la de la presente temporada: "Quiero pensar que esto es un primer paso de cara a febrero. Pero... 'uf', la dirección es muy similar a la que tenemos ahora. Es un pelín diferente, un poco entre 2021 y 2022, esa es un poquito la sensación, pero necesitamos más".

"Necesitamos más motor, más estabilidad frenando... varias cosas que están trabajando en ello. Hemos ganado un poquito, pero no suficiente", explica el piloto español.

Los test de Malasia serán fundamentales. Márquez sabe que ahí se sabrá dónde está cada equipo: "Sabes que es un tiro y en Malasia será un tiro. Esa moto con la que llegues ahí, será con la que compitas todo el año. Ellos tienen que decidir. Yo les he dicho que me da igual como si la rueda de delante está atrás y la de atrás, delante. Quiero una moto que vaya mejor y ya".

Lesiones... y una moto con muchos problemas

Honda ha terminado última en el mundial de fabricantes de MotoGP. Muy, muy lejos de la cabeza. A Márquez se le han acumulado los problemas. De sus constantes lesiones al paupérrimo rendimiento del equipo, con una moto muy difícil de pilotar.

Y el piloto no es optimista de cara al año que viene. Al menos con las nuevas piezas que ha probado este martes en Valencia. El test de Malasia lo marcará todo. Mucho debe trabajar Honda.