Marc Márquez explica su mejoría tras 'copiar' a Bagnaia

Tras volver a sentirse competitivo con Gresini después de la arriesgada decisión de dejar Honda, Marc Márquez vio en su nueva andadura en Ducati una oportunidad de oro para levantar su novena corona.

El de Cervera sabía que iba a contar con la mejor moto de la parrilla, pero también sabía que iba a tener que trabajar mucho para vencer a un Bagnaia mucho más adaptado al estilo de la Desmosedici.

Y en eso se focalizó durante el invierno, tal y como ha explicado en una entrevista en 'Sky Sports': "Una de las cosas en las que más he trabajado este invierno es en ser aún más limpio en mi pilotaje".

"Ya no tengo 20 años, tengo 32, tengo que gestionar las caídas, mi cuerpo. Por eso tengo que ser limpio y gestionar mi energía", ha señalado.

Es por ello que ahora es algo más conservador: "Sé que antes mi pilotaje era más bonito, pero el año pasado entendí que para mí es mejor así. Luego, para la sesión de clasificación, puedo ir más agresivo, pero lo conseguiré paso a paso".

Eso sí, la clave para Márquez ha sido aprender de los puntos fuertes de su nuevo compañero para así volver a ser el más rápido... y constante.

"También he trabajado en las curvas a derechas, para mejorarme. Lo he hecho observando mucho a Pecco, porque es muy fuerte. Pero también a mi hermano Álex. He mejorado y pierdo menos que antes. Mi objetivo no era ser mucho más rápido que antes, sino más constante", ha explicado.

"He visto muchos vídeos, me he concentrado en lo que hacen con el cuerpo, con las piernas, con el freno y todavía tengo que trabajar en ello para ser aún más constante", ha zanjado.