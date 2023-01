¿Volverá el mejor Marc Márquez? ¿Volverá ese Márquez que dejaba atrás a todos y cada uno de sus rivales? Tras cuatro operaciones en su brazo derecho y muchos problemas físicos, quiere que 2023 sea su año para volver a sentirse campeón sobre su moto.

La Honda, claro, también tendrá que poner de su parte. Y parece que de momento eso no es posible. Las previsiones no son nada optimistas con respecto al rendimiento de la moto para la temporada que viene. La pretemporada no está trayendo los mejores resultados.

Pero eso es algo que Márquez no puede controlar. Sí puede controlar su estado físico. Y en esta pretemporada está alcanzando su mejor tono. Así lo demuestran las imágenes que ha publicado en sus redes sociales.

Cuatro fotos trabajando físicamente. En ellas demuestra la fuerza muscular en sus brazos. La parte de su cuerpo que más dolores de cabeza le ha dado y no le ha permitido volver a ser el piloto que era sobre las dos ruedas.

Márquez está trabajando en Austria en el APC (Centro de Tecnificación de Deportistas) de Red Bull. Un entrenamiento que ha calificado como "días muy productivos" en su mensaje en redes.

Allí Marc se ha sometido a numerosas pruebas físicas tanto de fuerza como de resistencia. Unas pruebas en las que el de Cervera demuestra estar en un gran momento físico. ¿Volverá en 2023 a ser el de siempre?