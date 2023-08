Pedro Acosta será piloto de MotoGP en 2024. Todavía falta saber si lo hará en el equipo oficial o en el satélite de KTM, pero lo que es seguro y confirmado por ambas partes es que el murciano pertenecerá a la categoría reina la próxima temporada.

Y todos esperan ver un gran rendimiento del '37' en MotoGP. Uno de ellos es la leyenda de MotoGP y actual piloto probador de KTM Dani Pedrosa.

"Nosotros estamos muy contentos de que Pedro suba a MotoGP. Está demostrando que va muy fuerte y esperemos que este año acabe como toca. Aún queda media temporada y tiene que concentrarse en acabar bien este año. Todos los miembros de KTM intentarán ayudarle en todo lo que necesite", explicó en una entrevista en 'As'.

Todo el mundo dentro de la marca austriaca está deseando la llegada de Acosta a MotoGP. Tanto es así que tuvo una prueba planificada, pero el tiempo lo estropeó: "Tenía que haber probado la moto una vez, pero tuvimos muy mal tiempo y se tuvo que cancelar. Hubiera sido una gran oportunidad, pero no se dio".

Eso sí, Pedrosa avisó al piloto murciano de la presión que va a sufrir: "El cambio mediático seguro que lo va a notar porque de las categorías inferiores a MotoGP es algo muy diferente. Hay mucha más atención mediática en MotoGP. Y siendo un piloto que genera tantas expectativas, seguro que va a haber expectación y va a atraer a muchos fans que se engancharán a la tele en la primera carrera".

"¿Posibilidades de hacerlo bien? No lo sé, pero es muy válido para adaptarse rápido como ya demostró en Moto3", añadió Pedrosa.

No obstante, el '26' no se quiso mojar sobre en qué equipo estará Acosta: "Ambos equipos son muy buenos. Eso no es ningún problema. Quizá haya un punto determinante que puede ser más mental, por saber que estás en el primer o segundo equipo, pero a nivel técnico los dos equipos son muy buenos".