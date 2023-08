Marc Márquez puntuó por primera vez esta temporada en la carrera del domingo. Un dato positivo teniendo en cuenta cómo va la temporada para el piloto catalán, pero que, al mismo tiempo, define la nueva realidad de Honda.

El '93', al igual que Silverstone, utilizó el fin de semana para trabajar en mejorar la Honda y entender el nuevo paquete aerodinámico que la fábrica japonesa llevó a Austria. Y logró terminar el GP de Austria en 12º posición, aunque Márquez le restó importancia al resultado tras la carrera.

"Bueno, al final no hay secreto, afrontas el fin de semana con menos riesgo, intentar hacerlo si caídas, a dónde llegue la moto. Tampoco es fácil puntuar, pero es fácil acabar la carrera. Y es lo que hemos hecho todo el fin de semana, que evitando riesgos, solo tuve una caída en el primer libre, que es anecdótica", comenzó explicando el catalán.

"Hemos hecho una carrera de menos a más en un fin de semana de probar muchas cosas. Incluso en el 'warm up', que he quedado último. Hemos probado una cosa muy grande en la moto, que ha ido mal. Para la carrera, hemos vuelto atrás. Hemos salido con una cosa diferente, incluso respecto a la sprint. Hemos trabajado mucho, para el piloto es estresante mentalmente, porque tienes que estar muy concentrado en todo momento, pero es la manera", añadió.

Además, Márquez reconoció que fue en contra de Honda para la elección de neumático: "He optado por el blando. Era el único en parrilla, que creo que era el mejor neumático para las Honda. Todos los ingenieros estaban en contra, pero yo les he dicho 'vale que todas vayan con el medio, pero nuestra moto no puede ir con el medio'. Efectivamente, las Honda que han ido con el medio han hecho una carrera muy lenta".

"Lo que está en mis manos, intento trabajar y hacer todo lo posible. Cuando estás tan lejos de los de delante, es muy fácil entrar en una espiral negativa y sí que en muchos momentos tiendo a ir en esa espiral, pero toda la gente de mi alrededor me ayuda a salir de eso y seguir con la motivación", confesó.

"En el 'warm up', cuando te ves último, en caliente reaccionas de una manera y luego en frío ya dices 'bueno, si hemos probado una cosa, intentaremos darle la vuelta en carrera'. Es lo que hemos hecho y, en Montmeló, más. Será un poco la dinámica de esta segunda parte de temporada, hasta que realmente me vea más cerca, pero de momento, me veo muy lejos de los de delante", concluyó.