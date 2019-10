Primeras palabras de Marc Márquez en España tras su octavo título de campeón del mundo. El piloto de Honda ha estado en Madrid, concretamente en la sede de Repsol, hablando sobre su temporada, sobre sus próximos retos y sobre su techo.

Reconoce haber hecho una temporada "casi perfecta", reconociendo que siempre se puede mejorar, poniendo a dos grandes ejemplos: "Rafa Nadal cada partido hace algo nuevo, o Messi, le ves un golazo y luego mete otro mejor".

Pese a lo impresionante de sus ocho títulos mundiales, Márquez no ve claro igualar los 15 de Agostini, algo que le supondría "ganar el doble" de lo que lleva actualmente.

"Intento apartar la mirada y seguir mi camino, leo lo que decís y escribís, escuchas tu nombre rodeado de leyendas, pero intento evitarlo. Cuando me retire, sí que estaré orgulloso", comenta.

Una de las preguntas tuvo que ver con otro 'crack' del motor en España, Fernando Alonso, y su reto de correr el Dakar, algo que no parece llamar a Márquez: "No voy a competir nunca en moto. Me gusta la tierra, pero me haría daño. Probé la Fórmula 1 y podría probar ese rally, pero no es un circuito cerrado y hay que interpretar un 'Road-book'. Probarlo, tal vez. Competir, no".