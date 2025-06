Malas noticias para Alex y Bagnaia: Márquez confiesa su adaptación completa a la Ducati

Marc Márquez afronta la segunda cita de la temporada en España. El Gran Premio de Aragón llega con el piloto de Ducati lanzado en cuanto a confianza tras dos podios muy trabajados frente a los abandonos de sus perseguidores.

El de Cervera ha sido tajante a la hora de hablar sobre su adaptación a la moto oficial donde no puede fingir su felicidad. Algo que puede hacer preocupar mucho a Alex y a Bagnaia: "La confianza es buena, me siento bien, me siento cómodo".

"Desde el primer momento que me voy a subir, puede ser el hecho de venir desde el año pasado a la 23 y subir directamente a la 25, bueno al final es la misma moto que está conduciendo Alex, me he sentido cómodo y eso hace que la confianza cada vez crezca más", ha dicho Marc en un evento de Ducati en Barcelona.

El ilerdense es el máximo triunfador en MotorLand con seis victorias en la categoría reina, la más especial la de 2024 donde consiguió su primer triunfo conGresini. En cambio, Marc Márquez opta por ser cauto: "A priori, es un buen circuito para mí, pero también lo era Austin, donde no conseguí nada, acabamos con un cero el domingo".

"Así que toca estar más concentrados que nunca y estar con ese extra de concentración. Así que prudencia y precaución", ha zanjado el seis veces campeón del mundo de MotoGP. El líder del mundial quiere distanciarse aún más en la clasificación.