¿'Palo' de Marc Márquez a Bagnaia?: "El problema eres tú"

Los 72 puntos que separan a Marc Márquez de Bagnaia en la general, amén de que Alex esté segundo por delante del italiano, denotan que Pecco está sufriendo sobremanera en la primera mitad de la temporada.

De hecho, las dos últimas citas han sido toda una pesadilla para el bicampeón del mundo de MotoGP. El '63' no sumó ningún punto en Le Mans y tan solo se embolsó cuatro unidades en Silverstone.

Precisamente, en Gran Bretaña Bagnaia aseguró que Marc "oculta los problemas" de la GP25, pero desde Ducati no aceptan las justificaciones.

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, afirmó que "no hay excusas" para su problema de rendimiento, dejando la pelota en el tejado de su compatriota.

Paralelamente, preguntado por los problemas de la GP25, Marc Márquez dejó unas llamativas declaraciones en Silverstone que muchos entienden como un 'palo' a su compañero por sus repetidas quejas.

"Cuando pruebas cuatro o cinco configuraciones diferentes y sigues siendo lento, el problema eres tú, no la moto. No todos los pilotos entienden esto", señaló ante los periodistas en declaraciones que recoge 'the-race'.

"Hay que adaptarse al material, aunque no sea perfecto. La moto no es el problema. Es un error común: cuando cambias tres o cuatro cosas y no cambia nada, entonces te toca a ti cambiar", añadió.

Marc Márquez le da un toque de atención, Ducati ya le ha dado varios, el nivel de Alex no deja de impresionar... Bagnaia debe mejorar y ya o su asiento puede que corra peligro una vez termine la temporada.