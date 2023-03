Marc Márquez ha vivido de todo este pasado fin de semana en el Gran Premio de Portugal. Hizo la pole, fue tercero en la carrera al sprint y chocó contra Miguel Oliveira en el inicio de la carrera del domingo.

El de Cervera sigue buscando su mejor versión después de las operaciones en el brazo derecho. Y en Portimao dejó pinceladas de sus mejores momentos sobre la Honda.

El mejor adelantamiento, elegido por los fans de MotoGP, lo protagonizó él en la carrera al sprint. Era quinto y adelantó de una a Miller y Oliveira para colocarse tercero, posición en la que cruzó la línea de meta.

El Márquez más agresivo ha regresado. Pero esa agresividad le llevó a cometer un error fatal en la carrera, mandando al suelo a Oliveira y recibiendo infinidad de críticas por parte de pilotos y equipos.

We've asked and you voted! 🗳️@marcmarquez93's double overtake in the #TissotSprint was the BEST overtake of the #PortugueseGP 🇵🇹 according to you, the fans! 🤝#MotoGP pic.twitter.com/9tOzSa7LOj