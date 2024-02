Existía mucha expectación, sobre todo tras lo visto en Valencia después de la última carrera de 2023, por ver a Marc Márquez rodando con Gresini en los test de pretemporada.

En la primera de las tres jornadas, el de Cervera ha tenido una actuación discreta marcada por los problemas técnicos en su Ducati, aunque en su penúltimo giro ha marcado el noveno mejor tiempo del día.

Quien sí ha estado todo el día a la cabeza ha sido el subcampeón, Jorge Martín, seguido del 'rookie' Pedro Acosta.

Además de la presencia española en lo más alto de la tabla de tiempos, una de las imágenes más virales de la jornada ha sido una de Dani Pedrosa.

El probador de KTM, que coincidió hace una década con Márquez en Honda, ha 'alucinado' al ver a Marc pasar con la Ducati junto a su lado.

Guti, sobre Xavi Hernández: "No estaba preparado para venir al Barcelona"

El vídeo, publicado por Gresini, no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. Mañana, nuevo día de test en Sepang.

see till the end and #captionthis 😝 pic.twitter.com/tjxbc5hSFh