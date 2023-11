El Gran Premio de Macau es conocido, por muchos, como la carrera más peligrosa del mundo. Y es que no se concibe una carrera en este trazado sin ningún accidente. Los estrechos muros, altas velocidades y el gran número de coches compiten hacen de Macau uno de los mayores retos del automovilismo.

Es el caso de la Fórmula 3, que este pasado fin de semana ha disputado su ya habitual carrera en el circuito de Guaia. Un Gran Premio que ha estado plagado de accidentes y banderasrojas prácticamente desde el principio pero que, el más espeluznante, ha acontecido en la carrera del domingo.

Y es que el estonio Paul Aron, a bordo de su Prema, sufrió un accidente en la octava vuelta impactando a gran velocidad contra el muro. El impacto fue a tal velocidad que su coche se partió en dos y tuvo, incluso, un principio de incendio.

El joven piloto del programa de Mercedes pudo salir sin mayores complicaciones de su habitáculo sin consecuencias físicas. Sin embargo, a través de 'Autosport', Aron ha narrado su accidente en primera persona.

Over at the #MacauGP Paul Aron has had a monumental shunt which has brought out the red flag ❌

Driver is out of the car ok ✅

📹 x @fia#FIAF3WorldCuppic.twitter.com/e5lKQlH6Kj