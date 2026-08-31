La frase de Marc Márquez sobre Pedro Acosta que define a la perfección el sentir de Ducati

El ilerdense, tras arrasar en Aragón por delante de su futuro compañero, explicó que "hay cambios generacionales que no se pueden parar".

Como viene siendo habitual en cada visita a MotorLand, Marc Márquez arrasó en el Gran Premio de Aragón sumando 37 puntos (el máximo posible) y quedándose a 19 puntos del líder, Jorge Martín.

Tras la carrera larga, preguntado por su favoritismo para levantar su décima corona, el de Cervera explicó que este fin de semana era momento de apretar.

"Hace dos semanas estaba medio muerto o cojo y ahora vuelvo a estar vivo. Hay que aprovechar los momentos que te puedes encontrar durante un fin de semana; aprovecharlos cuando realmente se puede ganar y si no es así, pues sacar el máximo. Creo que Marco Bezzecchi va a encadenar unas buenas carreras y tenemos que estar muy concentrados", señaló.

El propio Marc aseguró que no se siente aún al 100% físicamente y que por ello trata de disfrutar al máximos estos momentos de victoria.

"Las sensaciones tras un triunfo son diferentes; cuando son las primeras, porque son las primeras. En la mitad de tu carrera, hay un momento en el que no las disfrutas tanto. Ahora siempre pienso: '¿Será la última?'. Tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos porque algún día los echaremos de menos", explicó.

En Aragón se impuso a un gran Pedro Acosta que 'bailó' al resto de pilotos de KTM, y el año que viene tendrá que lidiar con él en el garaje de Ducati.

Y, sobre ese tándem, Marc dejó una frase que define a la perfección el sentir de los de Borgo Panigale.

"Ya llegará el momento de hablar de ello, pero hay cambios generacionales que no se pueden parar", apuntó.