Marc Márquez parece condenado a quedarse en Honda. Ahora más que nunca después de que la opción más factible de salida, KTM, haya reconocido que no tiene intención de ficharle.

Así lo ha hecho saber el jefe máximo de KTM, Stefan Pierer, en una entrevista a 'Speedweek': "¿Sabes cuántas veces crees que nos lo han ofrecido en los últimos meses? Marc Márquez nos lo han ofrecido a menudo".

Pierer no desmerece al ocho veces campeón del mundo, pero la visión de la marca austriaca es ganar MotoGP con un piloto formado enteramente por ellos: "Queremos ser campeones del mundo algún día, pero fichar a Márquez no es nuestro camino. Los pilotos los construimos nosotros mismos, desde Moto3 a MotoGP pasando por Moto2. No digo que esté fuera de discusión, pero no nos conviene".

La realidad es que el '93' está sufriendo mucho esta temporada, pero el dirigente de KTM no lo achaca todo a Honda: "Es una situación estancada de la que no es del todo inocente. Su estilo de conducción ahora no se adapta realmente a estas motos desfiguradas aerodinámicamente. Por eso se cae tan a menudo".

Sin embargo, el descarte de Marc Márquez no es total, más teniendo en cuenta que Pierer da por hecho que KTM tendrá dos motos más en 2024 para poder hacer hueco a Pedro Acosta: "El caso es que Acosta pilotará una MotoGP-KTM en 2024. Donde sea que sea. Y si necesito un lugar extra, todo se arreglará".