Kimi Raikkonen ha terminado su etapa en la Fórmula 1 después de nueve años y ya ha encontrado nuevos retos en su carrera profesional. El finlandés ha dejado a un lado los coches y ha sido anunciado oficialmente como el nuevo jefe de equipo de Kawasaki para el Campeonato Mundial de Motocross en 2022.

Una nueva aventura para el excampeón mundial de F1, que apenas ha tenido unos meses de descanso. Es cierto que desde hace varios años, Raikkonen ya ha estado muy ligado al mundo del motocross, pero este año ha decidido romper su vínculo con Husqvarna para liderar el proyecto de Kawasaki.

El finlandés ha confesado que este deporte ha sido su "pasión" desde hace mucho. Pero "ahora ya no es un hobby, esto es muy serio. Estamos muy concentrados y hacemos todo lo posible para tener un buen rendimiento. Ahora que ya no corro, puedo dedicar más tiempo a este proyecto", aseguró.

Kawasaki Racing is pleased to announce @F1 legend Kimmi Raikkonen and former GP winner Antti Pyrhonen as the new @kawasakimxgp team leadership for the 2022 FIM World Championship. #Kawasaki #RaceKX #KX450SR #MXGP pic.twitter.com/ppiLI1dj62