Marc Márquez estuvo muy cerca de volver a las andadas en el Gran Premio de las Américas. Llegó a liderar la carrera con la Gresini, siempre luchando con Pedro Acosta y Jorge Martín. Pero se fue al suelo. Y después de la prueba achacó esta caída a los frenos delanteros.

"Había velocidad, había ganas y ese puntito que unos domingos encuentras y otros no. Cuando cometo yo un error, lo digo, y hoy he tenido más problemas de la cuenta con el freno delantero. Aun así, podía tener más velocidad que los otros, y por eso he intentado liderar la carrera, para ver si recuperaba un poco esa sensación con el freno delantero", dijo en declaraciones que recoge 'AS'.

"No ha habido manera y esa caída la ha provocado el freno delantero. Cuando caigo yo, lo digo, pero hoy ha sido un problema inesperado", continúa el seis veces ganador de MotoGP.

Una carrera "muy intensa" en la que hubo muchos líderes y finalmente Maverick Viñales fue el ganador: "Ya en la primera curva me he visto perjudicado por Bastianini, que ha entrado fuerte y ha hecho su trabajo. Me ha tocado remontar y cuando había remontado, he cometido yo un error en la última curva, que me han pasado dos pilotos, he vuelto a remontar y ya cuando he conseguido liderar la carrera, he cometido el error cuando ya había hecho todo lo difícil".

"Maverick aquí siempre ha ido muy rápido. No diremos que es la Aprilia, sino que él está yendo muy rápido. Veremos si es capaz de ser constante durante todas las carreras a este nivel, porque si es así, será uno de los claros favoritos para el título", dice sobre el ganador en Austin.

Acosta y el récord de la primera victoria

Cree Marc que Pedro Acosta batirá su récord de ganador más joven: "Si tuviera que apostar, apostaría a que sí". "Lo dije en la rueda de prensa de Qatar antes de empezar el campeonato y lo digo ahora: es un súper talento y cuando eres un súper talento, vas rápido con todas las motos y en todas las disciplinas", sentenció Márquez.