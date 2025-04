Jorge Martín, sobre el test que pidió Aprilia antes de su vuelta: "Es importante no venir en frío..."

Jorge Martín está de vuelta. Correrá en Qatar por primera vez con la Aprilia. No estará al 100% y su objetivo es poder terminar, pero este es un primer paso muy importante para él. Apenas ha podido rodar con su moto después de abandonar el equipo Pramac, con el que salió campeón de MotoGP el año pasado.

Aprilia pidió que pudiera realizar un test antes de subirse a la moto, pero las normas de MotoGP no lo permiten. El propio Jorge ha respondido sobre este asunto en la rueda de prensa de este jueves: "Fue una idea del equipo que me pareció bien, pero entiendo perfectamente que no haya podido hacerse, es normal, no se concede a un rival que haga, a estas alturas, un test fuera de las reglas".

"Creo que lo están debatiendo para introducirlo en el futuro. Creo que es importante que no vengas en frío a probar un fin de semana de carrera, es menos seguro para todos. Puede ser una buena idea para el futuro", dice el de Aprilia.

Reconoce "nervios" por volver a la competición: "Sin duda siento algo de nervios, es fantástico volver a estar aquí con todos estos pilotos".

"Han sido dos meses difíciles en casa, he estado trabajando mucho para estar aquí hoy, ya veremos, no se qué cabe esperar, no me siento aún al cien por cien físicamente, trataré de dar el máximo, lo importante es empezar a dar vueltas, siento que tengo fuerza pero aún me duele y trataré de adaptarme lo más rápido posible a la Aprilia", dice el madrileño.

Insiste en que no sabe si finalizará el fin de semana: "Iré sesión a sesión, día a día, no se ni siquiera si seré capaz de terminar el fin de semana, conseguirlo seria ya un gran éxito enorme. En dos o tres meses ya estaremos en disposición de ver si puedo batirme con estos pilotos".