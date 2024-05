Tras el Gran Premio de Francia, donde Jorge Martín se llevó la victoria por delante de Marc Márquez y Pecco Bagania, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, aseguró que tomar la decisión sobre quién acompañará al italiano en 2025 se había vuelto "más difícil".

Sobre ello también habló el de San Sebastián de los Reyes, que en declaraciones recogidas por la web de MotoGP fue tajante: "Creo que no tengo nada que demostrar".

"Creo que, sobre mi futuro, puedo decir que las cosas que pasen en las próximas carreras no cambiarán. Aunque gane, aunque me caiga, creo que ya he hecho lo que tenía que hacer y estoy muy contento con mi rendimiento", explicó.

Martín cree que Ducati "ya ha elegido" y que en caso de no ser el afortunado, dará su "talento" a "otras personas".

"Creo que ya han elegido y, sea lo que sea, será bueno. Realmente quiero ir al equipo oficial de Ducati, pero si no me quieren, por cualquier razón que desconocemos, entonces daré mi talento a otras personas", ha señalado.

Todo apunta a que Mugello, a principios de junio, será el escenario en el que el equipo italiano anunciará su gran fichaje... y la duda está entre Márquez y Martín.