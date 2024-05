Ducati tiene en sus manos la decisión más esperada en el universo de MotoGP. La duda de quién será el piloto que acompañará a Pecco Bagnaiaen 2025, sigue estando en boca de todos. Los principales candidatos son Enea Bastianini, Marc Márquez y Jorge Martin. El equipo informó que la decisión se haría pública entre los GP de Mugello y Assen.

Jorge Martín ha atendido a los medios en el Circuit de Catalunya durante el Gran Premio de España y ha comentado su opinión sobre su futuro. 'Martinator' ha afirmado estar feliz en su equipo, pero le ha puesto punto final a su etapa en la moto satélite.

"Yo estoy muy feliz en el equipo Pramac, pero creo que mi etapa aquí se acaba porque todos los pilotos aspiran a ser un piloto oficial y ahora mismo está todo un poco no parado porque el mercado se mueve y obviamente hay elecciones que tomar, pero en estas dos semanas decidiré mi futuro", ha comentado Martín en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

El madrileño sigue esperando a Ducati pero no se ha cerrado puertas: "Ahora mismo estoy esperando un poco esos plazos de Ducati que nos dio para ver qué pasa, pero estoy muy tranquilo. Me siento halagado, que todas las fábricas vengan a llamar a mi puerta y al final, sea donde sea, estaré bien. Intentaré dar mi máximo y creo que tengo muy buenas opciones".

El de Pramac está feliz con su rendimiento y cree que no convertirse en piloto oficial el año que viene, sería un error: "Al final lo que depende de mí es hacer buenos resultados y yo los estoy haciendo. ¿Qué no voy al equipo oficial? Creo que sería cerrar de mala forma ese círculo de piloto satélite siendo un 'Rookie' y que pasa al equipo oficial, que es lo que ha pasado en años anteriores, con Miller, con Iannone, con todos".

Y sin pelos en la lengua, Jorge Martín ha concluido lanzando un aviso a Ducati en el que ha expresado su deseo de ir a un equipo que valore su esfuerzo y luche por él. El madrileño ha dejado abierto su futuro más que nunca: "Al final y con lo que he hecho y demostrado, creo que me lo merezco, pero igualmente me merezco también un sitio que me quieran y que peleen por mí".