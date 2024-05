Marc Márquez lo ha admitido este miércoles. No sólo piensa en Ducati y está hablando con varias fábricas de MotoGP. Una de ellas, seguro, es KTM. Allí le podrían ofrecer un proyecto muy atractivo y el piloto está atento por si en Ducati no consigue una piloto de última evolución tal y como ha pedido para el año que viene.

El jefe de Pramac, Gino Borsoi, ha pedido a Ducati que tome cartas en el asunto y no deje que Marc se marche. Lo ha dicho en 'MotorsportNetwork', donde ha apostado por Martín en Ducati y por Márquez en su marca, Pramac.

"Si finalmente eliges a Martín para el equipo oficial, es absurdo dejar escapar a Márquez a un equipo como KTM, ¿por qué vas a dejar un piloto como Márquez ir a un equipo enemigo para que te ponga contra las cuerdas cuando tienes las posibilidades de seguir con él dándole una moto oficial?", apunta.

Y deja claro que el que toma la decisión es Gigi Dall'Igna, quien ha reconocido estos días que es una de las decisiones más difíciles de su carrera: "Quien marca los tiempos es Gigi, y Mugello va a ser el punto final de lo que va a ser la decisión de Ducati y a partir de ahí se abrirán varios escenarios".

"Escenarios que incluyen evidentemente a Pramac para 2025. ¿Qué piloto tendrás? ¿Qué pilotos tendrán? Y como todo el mundo me pregunta también ¿qué moto tendremos? Pero hay que decir la verdad y no nos queremos ir de Ducati, esto también es cierto", sentencia el jefe del equipo, que pone las pilas a Ducati para que Márquez no se marche.

MotoGP regresa este fin de semana en Montmeló con el Gran Premio de Catalunya. Desde allí Atresmedia estará en directo con las jornadas del sábado y del domingo.