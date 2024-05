Terminada la carrera en Montmeló con podio de Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marc Márquez, Davide Tardozzi, team manager de Ducati, concedió una entrevista a 'As' en la que, entre otros aspectos, trató el futuro del equipo oficial.

En primer lugar, en clave Mundial 2024, al italiano le preguntaron si temía más por el de San Sebastián de los Reyes o por el de Cervera.

"Me preocupan los dos por igual. Estos tres pilotos del podio de Barcelona gastarán el podio durante todo el año y también durante el campeonato del año que viene. Seguramente, Acosta crecerá, pero estos tres pilotos están haciendo la diferencia", explicó.

Seguidamente, entró en materia fichajes. ¿Quién acompañará a Bagnaia en 2025?: "No lo sé, no lo sé. Y si lo supiera no te lo diría".

Sin entrar a valorar a Márquez o Martín, Tardozzi aseguró que en Bolonia ya tienen asumido que se generará un 'terremoto' con el anuncio.

"Cualquier decisión que tomemos, tendrá partidarios y contrarios. Cualquier decisión tiene cosas positivas y de menos, y deberemos tomar nuestra decisión con tranquilidad, pero sabiendo que elijamos a quien elijamos como compañero de Pecco habrá controversia", zanjó.

Tal y como explicó el CEO de Ducati en Montmeló, tras Mugello y antes de Assen se anunciará la esperada decisión.