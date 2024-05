Pecco Bagnaia se llevó la victoria en el Gran Premio de Catalunya. Pero es en las sprints donde se está dejando los puntos. En los sábados brilla Jorge Martín y su ventaja llega por ahí. 39 puntos de diferencia y el liderato de un campeonato que está al rojo vivo.

El piloto de Ducati, que sigue esperando compañero, se lamenta por su puesta en escena en los sprints: "Es bueno que todos los domingos seamos competitivos, pero estoy cansado de perder puntos de forma gratuita los sábados...".

"Siempre somos competitivos. En las últimas tres carreras sprint fuimos competitivos pero tuvimos dos caídas y un problema con la moto. Entonces estoy perdiendo muchos puntos. El sábado estaba ganando la carrera antes de la caída en la última vuelta. Así que seguro que es algo que tengo que mejorar", dice el bicampeón de MotoGP.

Cree que la clave es lograr "terminar" en las sprints para acercarse en el mundial a Martín: "Normalmente me cuesta más pero este año me siento bien en cada carrera al sprint. Entonces es cuestión de terminarlas y sumar puntos porque el año pasado es cierto que me costó un poco, pero terminé todas las carreras al sprint que hice".

"Puedo estar muy concentrado en el objetivo. Sé que cuando cometo errores, cuando me estrello, cuando tengo un problema, puedo sentirme decepcionado, nervioso y enojado. Pero conozco perfectamente mi potencial. Sé que si todo está bien puedo luchar por la victoria, puedo luchar por las primeras posiciones. Y esto es algo que me ayuda a estar siempre preparado para luchar", apunta Bagnaia.

Es segundo en el mundial y Marc Márquez le pisa los talones. A sólo dos puntos el de Gresini a pesar de contar con una moto inferior, la Ducati de la temporada 2023. Mugello, siguiente cita la semana que viene en MotoGP.