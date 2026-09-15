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"Sin ninguna duda"

Simeone explica por qué le daría el Balón de Oro a Leo Messi y no a Mbappé o Lamine Yamal

El entrenador del Atlético de Madrid ha puesto el foco en el Mundial como principal baza para argumentar que su compatriota se merece el galardón.

Simeone SimeoneGetty

El próximo lunes 26 de octubre será la gala del Balón de Oro donde se coronará al mejor jugador de la pasada temporada.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé parten como gran favoritos con Rodri, Fabián, Kane o Dembélé como grandes alternativas.

Sobre el galardón le han preguntado a Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Atlético de Madrid contra Osasuna este miércoles.

"Lamine cree que Mbappé y él son los mejores. ¿A quién el daría usted el Balón de Oro?", le han planteado al técnico argentino.

Y este, para sorpresa de todos o de nadie, ha metido de lleno en las quinielas a otro futbolista: Lionel Messi.

"Messi. Sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda: Messi", ha replicado el 'Cholo'.

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