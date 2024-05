Ducati tiene que tomar una decisión sobre quién será el compañero de Pecco Bagnaia. Pero el piloto que elijan debe aceptar. Y Jorge Martín, en la previa del Gran Premio de Catalunya que ofrecerá Atresmedia el sábado y el domingo, no ha cerrado la puerta a marcharse a otras marcas. Ha querido recalcar que se siente tan fuerte que podría estar en la pelea con otra moto.

"Igual no está bien decirlo, pero creo que sería capaz de pelear el título con otras motos. Creo que soy un piloto que se adapta mucho a la moto que llevo y eso se ha visto durante los años. Creo que no tendría ningún problema en ser competitivo con otras motos", ha apuntado el actual líder del mundial.

Espera que Ducati tome la decisión en dos semanas como máximo. Pero deja claro que él también tiene que tomar esa decisión. "Considero que los resultados de Jerez, Le Mans o aquí no van a cambiar. Entiendo los tiempos de Ducati, espero que decidan en dos semanas. Yo decidiré sobre mi futuro...", advierte el piloto madrileño.

Y se mostró encantado por el interés de otras marcas, de las que no dio nombres: "Estoy contento con que muchas fábricas estén llamando a mis puertas. Después de Mugello, veremos". Aprilia, por cierto, cuenta con un asiento libre para 2025 después del anuncio de la retirada de Aleix Espargaró.

Hasta Marc Márquez, el otro piloto que aspira a ese asiento, le preguntó directamente sobre si Ducati le ha comunicado algo. Pero Jorge mantiene su discurso. "No sé nada acerca de mi futuro. Obviamente, entiendo los tiempos de Ducati, es lo que hablamos al principio del año y es algo que hay que esperar. No hay prisa y no puedo controlar eso. No tiene sentido darle más vueltas", señala el de Pramac Racing.

Viene de un fin de semana perfecto en Le Mans... y repetirlo en Montmeló sería mágico: "Quiero ir de rojo, porque ahora mismo es la mejor moto, pero también me halaga saber que hay otras opciones, que todas las fábricas han llamado a mi puerta. Estoy contento por eso y eso significa que estoy haciendo bien las cosas. Sea donde sea estaré bien, pero Ducati sigue siendo mi primera opción".