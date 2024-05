Aleix Espargaró ha anunciado este jueves que a final de temporada dejará MotoGP. Entre lágrimas, en la sala de prensa del Gran Premio de Catalunya, el español ha dicho adiós a su carrera deportivo. Y lo hace, dice, porque quiere pasar más tiempo junto a su familia: su mujer y sus hijos. La primera, presente en la sala y también muy emocionada.

"A final de esta temporada, me retiraré de ser piloto a tiempo completo de MotoGP. Es un sitio muy especial para mí, donde crecí desde pequeñito, donde empecé a ir en moto y donde el año pasado gané. Ha sido una trayectoria muy extraña, como la de todos los pilotos, nadie nos regala nada", ha dicho el todavía piloto de Aprilia.

Una decisión tomada con el corazón: "Tomé muchas decisiones con el corazón. La cabeza me dice que podía seguir, pero el corazón me pide quedarme en casa, con mi mujer y mis hijos".

Y los agradecimientos a su equipo y a MotoGP: "Me gustaría dar las gracias a Aprilia. Estos tres últimos años han sido un sueño lo que hemos conseguido, me lo he pasado súper. Gracias a Dorna, éste ha sido mi patio, mi colegio, dar las gracias a mi hermano, Pol, siempre fue mi referencia, a todo mi equipo personal, a Albert Valera, a mi mujer Laura, a todos los pilotos, compañeros del paddock...".